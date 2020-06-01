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Ишимская мастерица приглашает нарисовать символ мира в День памяти и скорби

Общество, 11:48 22 июня 2020

Фото организаторов

Нарисовать голубя - символ мира - приглашает Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова 22 июня.

Мероприятие пройдет в прямом эфире в группе музейного комплекса во ВКонтакте. Начало в 15 часов.

Искусствовед Юлия Лузина расскажет о технике рисования губкой по трафарету. Участникам нужно заранее приготовить лист бумаги, краски, поролоновую губку и стаканчик с водой. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от пяти лет.

С готовым рисунком можно поучаствовать во флешмобе "Голубь мира", посвященном 75-летию Победы и Параду Победы 24 июня. Фото работы нужно опубликовать в соцсетях 24 июня, сопроводив пожеланиями и хэштегами #ГолубьМира, #МирНаЗемле.

Евгения Шевцова

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# Ишимский музейный комплекс , мастер-класс

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