Ишимская мастерица приглашает нарисовать символ мира в День памяти и скорби

Фото организаторов Фото организаторов

Нарисовать голубя - символ мира - приглашает Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова 22 июня.

Мероприятие пройдет в прямом эфире в группе музейного комплекса во ВКонтакте. Начало в 15 часов.

Искусствовед Юлия Лузина расскажет о технике рисования губкой по трафарету. Участникам нужно заранее приготовить лист бумаги, краски, поролоновую губку и стаканчик с водой. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от пяти лет.

С готовым рисунком можно поучаствовать во флешмобе "Голубь мира", посвященном 75-летию Победы и Параду Победы 24 июня. Фото работы нужно опубликовать в соцсетях 24 июня, сопроводив пожеланиями и хэштегами #ГолубьМира, #МирНаЗемле.

Евгения Шевцова