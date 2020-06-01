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Тюменцев приглашают на онлайн-встречу с блогером Викторией Дмитриевой

Общество, 08:21 24 июня 2020

На онлайн-встречу с блогером и основателем "Школы Адекватных Родителей" Викторией Дмитриевой приглашают тюменцев 25 июня, сообщает областная научная библиотека им. Менделеева.

Встреча в рамках проекта "#ЛитМост. Эксмо объединяет" состоится в 14 часов по московскому времени.

Ежегодно семинары Виктории Дмитриевой в рамках "Школы Адекватных Родителей" посещают более 3 тыс. человек. В издательстве "Эксмо" вышли две книги - "Это же ребенок! Школа адекватных родителей" и "Это же любовь! Книга, которая помогает семьям".

Участники прямого эфира и комментаторы трансляции смогут пообщаться с писательницей, авторы самых интересных вопросов получат подарки от издательства "Эксмо" и ресурса ЛитРес.

Смотрите прямую трансляцию на YouTube-канале и в соцсетях Вконтакте, Одноклассники и Facebook ГБУК "ЦБС ЦАО". На всех площадках доступен чат, в котором можно задавать вопросы в прямом эфире.

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