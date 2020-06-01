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160 юнармейцев примет палаточный лагерь "Патриот" в Упоровском районе

Общество, 09:01 27 июня 2020

www.uporovo.online | Фото: www.uporovo.online

160 юнармейцев и слушателей классов добровольной подготовки к военной службе готовятся принять после стабилизации эпидемической ситуации в военно-спортивном палаточном лагере "Патриот" в Упоровском районе.

Как сообщил директор Упоровского центра реализации молодежных программ Алексей Пахомов, предварительно, две профильные смены одна за другой могут начаться с конца июля, но подготовку лагеря начали заранее.

"В здании столовой заменили полы, потолочную обрешетку и саму кровлю. Старые деревянные помещения душевых снесли и установили новые из профлистов. В каждой душевой для юношей и девушек одновременно могут проводить гигиенические процедуры по десять человек. Еще одним важным изменением стало подведение водопровода от ближайшего села Пятково", - рассказал директор Упоровского ЦРМП.

По его словам, для соблюдения требований, установленных в связи профилактикой новой коронавирусной инфекции, в лагере увеличили число палаток для проживания курсантов и юнармейцев. При этом их количество в каждой палатке сократится вдвое. Так, установлены пять палаток армейского образца, в трех из них будут проживать по 20 человек, в двух – по десять.

Все работы предстоит завершить до конца июня. В ближайшее время предстоит увеличить площадь помещения продуктового склада, расположенного на территории лагеря.

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Ирина Кургузова

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# Аванпост , военная подготовка , военно-патриотическое воспитание , Упоровский район , юнармейцы

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