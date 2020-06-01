Вопросы пожарной безопасности и организации спасательных работ обсудили в Уватском районе

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Вопросы пожарной безопасности и организации спасательных работ обсудили в Уватском районе начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян и глава района Сергей Путмин.

Начальник главка МЧС ознакомился с работой Единой дежурно-диспетчерской службы в Увате, оценил имеющееся оборудование и условия труда сотрудников. Посетил 140 пожарно-спасательную часть в Увате и отдельный пост в Туртасе.

По словам Артура Хачатряна, уватское подразделение качественно взаимодействует с органами местного самоуправления. Оснащение гарнизона достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность населения района на высоком уровне.

В состав 23 пожарно-спасательного отряда входят Уватский и Вагайский районы. В уватском гарнизоне несут службу 53 человека, на вооружении у огнеборцев стоит девять единиц техники, предназначенный для аварийно-спасательных работ. Новую автоцистерну легкого класса, которую закупили в 2017 году, используют для тушения пожаров и ликвидации последствий ДТП. Кроме того, гарнизон укомплектован снегоболотоходом и снегоходом. Данная техника применяется для поисковых работ в труднодоступных местах.

"Мы взаимодействуем с системами РСЧС по двум основным направлениям: противопаводковому и противопожарному. Эти вопросы имеют практическое значение для наших жителей и любая помощь МЧС для нас крайне важна", – сказал глава Уватского района Сергей Путмин.