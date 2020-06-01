В Тобольске открыли мемориал "Аллея героев"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Аллея героев" в Тобольске будет вечно напоминать о подвиге наших отцов и дедов в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава города Максим Афанасьев на открытии мемориала.

"22 июня - одна из самых мрачных дат истории нашего Отечества. В этот день началась самая жестокая и беспощадная война. События тех страшных далеких времен навсегда останутся в памяти и сердцах земляков. Число жертв войны не определить цифрами. Однако подвиг отцов и дедов навсегда останется примером будущим поколениям. Именно поэтому мы приняли решение установить обелиски героям-тоболякам", - отметил Максим Афанасьев.

Мемориал "Аллея героев" расположен на площади Памяти перед Вечным огнем. Вдоль аллеи - 10 гранитных стел высотой 2,5 метра. На барельефах девять обладателей звезды Героя – Алексей Мельников, Африкант Ерофеевский, Иван Беспалов, Алексей Рогожин, Яков Неумоев, Александр Звягин, Тимофей Чарков, Григорий Кошкаров, Александр Логунов - и один полный кавалер ордена Славы Александр Кутепов.

Благодарность за создание и установку мемориала выразила племянница Тимофея Чаркова Александра Гуцу.

"Мой дядя прошел за годы войны путь от простого солдата до офицера. В сентябре 1943 года рота Тимофея Чаркова, переправившись через Днепр, захватила плацдарм и за два дня отразила восемь немецких атак. За этот подвиг Тимофей Чарков был награжден орденом Ленина и медалью Золотая звезда. Пусть подвиги нашего народа останутся в памяти всех поколений", - подчеркнула Александра Гуцу.

После открытия мемориала "Аллея героев" состоялась минута молчания и возложение цветов к Вечному огню. Также гости акции высадили деревья в рамках акции "Сад Победы".

В условиях ограничительных мер, введенных в регионе, акция прошла с минимальным количеством участников и зрителей, а также с соблюдением всех санитарных норм. Трансляцию открытия тоболяки могли посмотреть в режиме онлайн на популярных городских площадках в интернете.

Евгений Новосёлов