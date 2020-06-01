  • 23 июня 202023.06.2020вторник
  • USD69,4835
    EUR77,8285
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Прием заявок на Всероссийский молодежный патриотический форум продолжается

Общество, 18:38 23 июня 2020

www.myrosmol.ru | Фото: www.myrosmol.ru

Регистрация на молодежный форум "ОстроVa – 2020" продлена до 30 июня, сообщает Росмолодежь.

Молодые и активные люди от 18 до 35 лет могут поучаствовать в любом из шести треков форума: "Острова Будущего", "Острова Победы", "Острова Мира", "Острова Впечатлений", "Острова Перемен", "Острова Медиа". В оргкомитет уже поступили более шести тысяч заявок, зарегистрироваться можно через АИС "Молодежь России".

Форум пройдет в рамках одноименного слета на Сахалине с 30 августа по 4 сентября, в программе которого – более 100 активностей. После окончания приема заявок, комиссия рассмотрит работы на тему "Сахалин рядом" в формате видеосюжета, фоторепортажа или эссе и отберет тех, кто посетит форум на Сахалине.

Кроме деловой части, участников ждут экскурсии и пешие прогулки, театральные постановки и арт-фестивали, концерты, гастрофесты, интерактивные площадки по всему городу, пледовая вечеринка на склоне горы с видом на вечерние огни Южно-Сахалинска. Дополнительную информацию можно узнать на сайте слета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# молодежный форум , патриотизм , Росмолодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:49 23.06.2020Тюменцев зовут на онлайн-встречу с урбанистом Святославом Муруновым
18:38 23.06.2020Прием заявок на Всероссийский молодежный патриотический форум продолжается
18:27 23.06.2020Российские орнитологи приедут наблюдать за редкими птицами на Ямал
18:16 23.06.2020На видеопрогулку по Ишиму "История Победы" приглашают тюменцев