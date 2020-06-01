Прием заявок на Всероссийский молодежный патриотический форум продолжается

| Фото: www.myrosmol.ru | Фото: www.myrosmol.ru

Регистрация на молодежный форум "ОстроVa – 2020" продлена до 30 июня, сообщает Росмолодежь.

Молодые и активные люди от 18 до 35 лет могут поучаствовать в любом из шести треков форума: "Острова Будущего", "Острова Победы", "Острова Мира", "Острова Впечатлений", "Острова Перемен", "Острова Медиа". В оргкомитет уже поступили более шести тысяч заявок, зарегистрироваться можно через АИС "Молодежь России".

Форум пройдет в рамках одноименного слета на Сахалине с 30 августа по 4 сентября, в программе которого – более 100 активностей. После окончания приема заявок, комиссия рассмотрит работы на тему "Сахалин рядом" в формате видеосюжета, фоторепортажа или эссе и отберет тех, кто посетит форум на Сахалине.

Кроме деловой части, участников ждут экскурсии и пешие прогулки, театральные постановки и арт-фестивали, концерты, гастрофесты, интерактивные площадки по всему городу, пледовая вечеринка на склоне горы с видом на вечерние огни Южно-Сахалинска. Дополнительную информацию можно узнать на сайте слета.