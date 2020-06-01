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Тюменцы увидят главный парад на ТВ

Общество, 09:27 24 июня 2020

Фото: ТРО ВОО «Молодая Гвардия»

Трансляцию военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, концерты с Красной площади и Мамаева кургана, а также отечественные фильмы и сериалы о войне покажут российские телевещатели 24 июня.

Как сообщает РИА Новости, главным событием дня станет парад - его трансляция будет идти на всех ведущих каналах. Начало в 10 часов по московскому времени.

В 14 часов на канале "Россия 1" состоится трансляция церемонии вручения Государственных премий РФ. Кроме того, в сетке вещания указаны кинофильмы "Легенда №17", "Экипаж", "Тренер", а также концерт Победы на Мамаевом кургане в Волгограде.

Первый канал в 21 час 30 минут покажет праздничный концерт с Красной площади. В течение дня запланирована трансляция сериала "Диверсант. Конец войны".

Также фильмы на историческую и патриотическую темы запланированы в сетке вещания на 24 июня на всех телеканалах страны.

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# парад Победы

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