Эксперт объяснил опасность ношения маски на подбородке

Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Россияне в жару могут испытывать ощущение удушья от ношения маски, поэтому часто носят ее, спустив на подбородок.

Однако такое поведение граждан может привести к нарушению санэпидемиологического режима, в том числе масочного и перчаточного. Об этом заявил заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.

"В городах, с их большой плотностью населения и его миграцией, неразумное поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, в том числе масочного и перчаточного. Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей", – сказал он.

Игорь Молчанов подчеркнул, что особенно важно носить маски в общественных местах и в транспорте. Также он напомнил о необходимости соблюдения социальной дистанции, пишет РИА Новости.