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На домах тюменских ветеранов развернулось Знамя Победы

Общество, 17:20 24 июня 2020

Фото пресс-службы "Молодой гвардии"

Знамя Победы установили активисты "Молодой гвардии"на домах ветеранов в Тюмени.

24 июня они таким образом поздравили пять ветеранов. 25 июня к ним присоединятся молодогвардейцы Заводоуковска. Всего планируется установить 15 знамен.

"75 лет назад прошел первый парад великой Победы. Это был большой праздник свободы, праздник надежды, что отцы и братья вернутся живыми. В Тюмени парад перенесен на июль, но мы сегодня решили порадовать ветеранов, украсив их дома Знаменем Победы, чтобы каждый знал, что именно в этом доме живет герой,подаривший нам мирное небо", - прокомментировал акцию руководитель регионального отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев.

Отметим, что установленные знамена - точные копии штурмового флага, водруженного 30 апреля 1945 года воинами 756 стрелкового полка дивизии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария на куполе Рейхстага.

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# Знамя Победы , Молодая гвардия

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