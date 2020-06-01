На домах тюменских ветеранов развернулось Знамя Победы

Фото пресс-службы "Молодой гвардии" Фото пресс-службы "Молодой гвардии"

Знамя Победы установили активисты "Молодой гвардии"на домах ветеранов в Тюмени.

24 июня они таким образом поздравили пять ветеранов. 25 июня к ним присоединятся молодогвардейцы Заводоуковска. Всего планируется установить 15 знамен.

"75 лет назад прошел первый парад великой Победы. Это был большой праздник свободы, праздник надежды, что отцы и братья вернутся живыми. В Тюмени парад перенесен на июль, но мы сегодня решили порадовать ветеранов, украсив их дома Знаменем Победы, чтобы каждый знал, что именно в этом доме живет герой,подаривший нам мирное небо", - прокомментировал акцию руководитель регионального отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев.

Отметим, что установленные знамена - точные копии штурмового флага, водруженного 30 апреля 1945 года воинами 756 стрелкового полка дивизии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария на куполе Рейхстага.