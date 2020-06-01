Статью Владимира Путина о Второй мировой войне можно почитать в Президентской библиотеке

Фото: histrf.ru Фото: histrf.ru

Статья президента России Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" размещена в электронном фонде Президентской библиотеки.

Она вошла в первую часть комплекса оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов "Вторая мировая война в архивных документах" и в коллекцию "Память о Великой Победе".

Впервые о намерении написать статью к годовщине Победы президент рассказал на ежегодной пресс-конференции в декабре 2019 года. На неформальной встрече глав государств СНГ, которая проходила в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина Управления делами президента РФ он поделился с участниками о поднятых архивных материалах на тему предыстории Второй мировой войны, и пригласил посетить специально организованную выставку "1939 год. Начало Второй мировой войны".

Часть документов, о которых говорил Владимир Путин, можно увидеть на портале Президентской библиотеки, где открыт уникальный информационный ресурс, представляющий первую часть комплекса оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов "Вторая мировая война в архивных документах". Организаторами проекта выступили Росархив, Управление делами президента и Президентская библиотека имени Бориса Ельцина.

Росархив при участии архивных служб МИД России, Минобороны России, ФСБ России, СВР России организовал на основе отечественных, трофейных и зарубежных архивных фондов оцифровку документов, отражающих предысторию Второй мировой войны, ее ход и итоги. Материалы будут размещаться на портале Президентской библиотеки.

Первая часть комплекса охватывает период с января 1933 года по 31 августа 1939. В нее включено более 1 тыс. 700 архивных документов, фотографий, фрагментов кинохроники, почти половина из них публикуется впервые. Ресурс организован по хронологическому принципу, документы сгруппированы по годам.

Полностью комплекс оцифрованных архивных документов по истории Второй мировой войны и предвоенного периода, по информации Росархива, планируется создать к 2024 году.