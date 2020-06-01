Более двухсот тюменцев получили ценные призы за знание истории на фестивале "Время Побед"

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

217 ценных подарков вручено к концу первого дня фестиваля "Время Побед" в Тюмени.

Из них четыре смартфона, два телевизора, семь мультиварок, шесть блендеров, четыре микроволновые печи, восемь утюгов, 14 хлебопечей, 39 чайников и 133 фена.

Второй этап викторины проходит в прямом эфире "Тюменского времени". Сегодня в 20 часов ведущие разыграют первый подарок. Победителям достанутся однокомнатные квартиры в новостройках Тюмени и автомобили "Лада Гранта".

Напомним, викторина проходит в 179 центрах фестиваля. Принять участие в ней могут жители с тюменской пропиской.

Евгения Шевцова