Более пятидесяти тюменцев получили ценные призы на фестивале "Время Побед"

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

52 тюменца стали обладателями ценных призов викторины в рамках фестиваля "Время Побед".

По данным организаторов, к 12 часам первого дня фестиваля вручили 32 фена, девять чайников, три мультиварки, три хлебопечи, два блендера, микроволновую печь, утюг и смартфон. Также участники активно выигрывают сладкие подарки.

Напомним, викторина проходит в 179 центрах фестиваля. Принять участие могут жители с тюменской пропиской. Для победы на первом этапе нужно правильно ответить на вопрос. Среди подарков - сладкие призы и бытовая техника.

Также победители первого этапа могут участвовать во втором. Он проходит ежедневно в прямом эфире "Тюменского времени". Сегодня в 20 часов ведущие разыграют первый подарок. До 30 июня включительно шоу будет начинаться в 20 часов. А 1 июля - в 10, в 13 и в 20 часов. Здесь вопросы будут посложнее, а победителям достанутся однокомнатные квартиры в новостройках Тюмени и автомобили Лада Гранта.

Евгения Шевцова