Жительница Тюменского района на фестивале "Время Побед" выиграла автомобиль

| Фото: администрации Тюменского района | Фото: администрации Тюменского района

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Жительница пос. Московский Тюменского района Татьяна Вешкурцева стала обладателем автомобиля "Лада" по итогам участия в викторине фестиваля "Время Побед".

Женщине достался вопрос: "Что хотел видеть Гитлер на месте Москвы - пустыню или море?". Татьяна Вешкурцева ответила, что море. В карточке за перфорированной лентой за правильный ответ значился подарок - автомобиль.

Как рассказала обладательница ценного приза, в семье есть автомобиль, но им управляет только глава семейства. У самой же Татьяны Вешкурцевой есть водительские права, и, как заметила она, теперь реализуется ее большое желание - самой сесть за руль и поехать по своим делам. Татьяна Вешкурцева - домохозяйка, у нее четверо взрослых детей. Все домочадцы порадовались за мать, которая за свои знания истории Великой Отечественной войны смогла стать обладателем автомобиля.

В Тюменском районе участники викторины на первом же этапе узнают о своих подарках за верный ответ. Получить выигрыши - бытовую технику, квартиры и автомобили - они смогут в офисе организаторов викторины - БФРГТ (Тюмень, ул. Малыгина, 51/2) до 19 июля.

Анжела Лебедева