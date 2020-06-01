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Рыбные деликатесы предложат гостям фестиваля "Время Побед" в Тюмени

Общество, 15:40 25 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Свежую рыбу горячего и холодного копчения, а также вяленую, слабосоленую рыбу и пресервы предложит жителям города ООО "Эра-98" на ярмарке, которая пройдет в Тюмени 27, 28 июня и 1 июля в рамках фестиваля "Время Побед".

Горожане не только смогут приобрести продукцию местного производства по выгодной цене, но и получить дополнительные скидки и бонусы.

Как рассказал главный технолог предприятия Александр Балабанов, на ярмарке будут работать две точки продаж по адресам: проезд Солнечный, 24 и ул. Моторостроителей, 6. Всего за три дня планируется реализовать от трех до шести тонн продукции.

"Тюменцы особенно любят вяленую рыбу. У нас собственные ингредиенты для посола и маринования рыбы, то есть мы не пользуемся комплексными добавками. Сами делаем смеси и солим рыбу", - рассказал Александр Балабанов.

Хиты продаж - это пресервы, которые хранятся не больше 30 дней, там нет никаких добавок и консервантов.

Для производства используется речная и атлантическая рыба - пелядь, ряпушка, сырок, лосось, кижуч, горбуша. Сырье замораживается непосредственно на рыболовецких судах, поэтому оно отличается свежестью.

"У нас есть собственная лаборатория, где сырье проверяется на соответствие всем нормативам и требованиям. Также ведется контроль ветлаборатории", - добавил Александр Балабанов.

Отметим, особое внимание на ярмарке уделят вопросам безопасности. Будет проводиться санитарная обработка, закуплены организаторами ярмарки одноразовые маски, перчатки, будет нанесена разметка в 1,5 метра.

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Любовь Голышева

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# продовольственная ярмарка , рыба , ярмарка

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