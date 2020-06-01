Тюменский ГМУ вошел в Топ-100 лучших вузов России по версии RAEX

| Фото: пресс-служба ТГМУ | Фото: пресс-служба ТГМУ

Тюменский государственный медицинский университет поднялся на восемь пунктов по сравнению с предыдущим годом и, заняв 90 позицию среди вузов России в Национальном рейтинге, в очередной раз вошел в сотню лучших вузов страны, а также в тройку лучших вузов Тюменской области.

В Топ-100 лучших вузов на этот раз вошли всего 13 медицинских университетов. Первенство среди них по-прежнему сохраняет Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова (20 место), 26 позицию занял Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова, на 28 месте - Первый Санкт-Петербургский университет им. академика И. П. Павлова. Из медицинских вузов Уральского федерального округа, наряду с Тюменским ГМУ, в сотню лидеров вошел Уральский государственный медицинский университет (89 строчка рейтинговой таблицы). Замыкает Топ-100 лучших Волгоградский государственный медицинский университет (100 позиция).

Вузы Тюменской области представлены в рейтинге следующим образом: Тюменский государственный университет (участник программы "5-100") – 66 место; Тюменский индустриальный университет (опорный вуз) – 71 позиция; Тюменский государственный медицинский университет – 90 строчка

"Рейтинг составлен по итогам 2019 года и отражает докоронавирусные тенденции", - говорится на сайте RAEX. Как отмечают эксперты агентства, в России постепенно сокращается обеспеченность вузов кадрами. Среднее число студентов на одного преподавателя в вузах из Топ-100 составляет 14,4 человека. У вузов-лидеров по качеству образования (Топ-20 субрейтинга) на одного преподавателя приходится 12,1 студента, а в Топ-10 – 10,2 студента. В целом по рейтингу наибольшую обеспеченность штатными кадрами демонстрируют Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты, МГИМО, а также медицинские вузы – причем не только из верхней части рейтинга.

Аналитики RAEX отмечают, что российским вузам необходимо приготовиться к изменениям на мировом научно-образовательном рынке. Преимущества получат те, кто активно включился в процесс цифровизации и наладил дистанционное обучение.