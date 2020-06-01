Загородные лагеря региона готовы к приему детей

| Фото: Областная ассоциация организаторов отдыха «Мы вместе» во ВКонтакте | Фото: Областная ассоциация организаторов отдыха «Мы вместе» во ВКонтакте

Организаторы детского отдыха Тюменской области готовятся принимать детей на первые летние смены. Для обеспечения безопасного пребывания школьников в лагерях проводятся соответствующие мероприятия.

Как сообщили ИА "Тюменская линия" в областной ассоциации организаторов отдыха "Мы вместе", закуплены средства индивидуальной защиты для поваров, медработников и техперсонала, средства для дезинфекции, уборки и обработки помещений, установки обеззараживания воздуха, стойки с антисептиками для обработки рук.

Коллективы центров и лагерей сформированы в бригады и будут работать только после сдачи иммуно-ферментного анализа на наличие антител к COVID-19. Особенностью смен станет и то, что территория лагеря на время проведения смены будет закрыта для въезда и выезда сотрудников.

"Первая смена стартует 2 июля, продолжительность ее составит 14 дней. Все дети заедут на территорию лагеря в один день, пройдут двойной медицинский фильтр и будут допущены в лагерь только при наличии необходимых документов, справок об отсутствии контактов с инфекционными больными, чистом эпидемиологическом окружении, прохождении теста методом ПЦР на COVID-19. Выезд за пределы лагеря и посещения детей в течение смены будут исключены", - рассказали в областной ассоциации организаторов отдыха "Мы вместе".

Все эти меры позволят провести максимально чистый фильтр детей, минимизировать риски появления инфекции и ее распространения в коллективах. Все решения, принятые на уровне региона, являются обоснованными и четкими, тщательно продуманными.

В настоящее время все организации, планирующие открытие летних смен в Тюменской области, адаптировали программы под принятые методические рекомендации, прошли экспертизу и получили справки и соответствии программного продукта для реализации. Завершается подготовка педагогического коллектива и вожатских кадров.

Вся информация о начале летней оздоровительной кампании размещена на официальном сайте "Отдых, оздоровление и занятость детей в Тюменской области" и на сайте Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе". Здесь же после 10 июля появится информация о начале работы системы электронного бронирования путевок "Электронная очередь".

Любовь Голышева