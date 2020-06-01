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Команда фестиваля "Морфология улиц" запустила онлайн-дневник

Общество, 12:28 27 июня 2020

"Тюмень-наш дом" | Фото: "Тюмень-наш дом"

Команда фестиваля "Морфология улиц" запустила онлайн-дневник, где рассказывает о подготовке, переходе образовательной программы в онлайн, проблеме согласования городских объектов для нанесения эскизов и восприятии уличного искусства. Тюменцы выкладывают публикации под хэштегом #гладимстенки.

Первый пост вышел у руководителя фестиваля Юлии Саначиной на тему "Есть ли стрит-арт в Тюмени?"

"Есть ли стрит-арт в нашем городе? Зависит от вашей насмотренности. По мне — мы в стадии развития. В Тюмени есть художники, но мало артов. Связано ли это с согласованием стен? Несомненно", — пишет в своем аккаунте Юлия.

По мнению тюменки, малое количество артов связано с тем, что не каждый человек ассоциирует уличный рисунок с видом искусства. Поэтому на образовательной программе фестиваля поговорят о влиянии стрит-арта на городскую среду.

Следующими темами для обсуждения станут — образовательная программа, согласование городских объектов для нанесения стрит-артов, разработка брендированной продукции. Помимо традиционных постов с фотографиями, команда планирует выпускать видео с проведения фестиваля. Так, будет собран дневник "Морфологии улиц".

Напомним, 21 июня завершился прием заявок на фестиваль, всего организаторы получили 388 заявок от художников из 90 городов России. Организатор — мультицентр "Контора пароходства", сообщает "Мегатюмень".

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