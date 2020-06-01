  • 27 июня 202027.06.2020суббота
  • USD69,1284
    EUR77,5413
  • В Тюмени 13..15 С 0 м/с ветер северо-западный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Visit Tyumen прирастет открытием новых центров

Общество, 15:42 27 июня 2020

Visit Tyumen во Вконтакте | Фото: Visit Tyumen во Вконтакте

Visit Tyumen прирастет открытием новых центров в 2020 году. Несмотря на пандемию желание путешествовать у жителей страны не пропало. Востребованной остается актуальная информация о регионе, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

"Когда ситуация с выездом за границу неопределенна, становятся вдвойне востребованными родные края, - говорит руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова. - При этом вынужденная самоизоляция у многих только добавила желания к перемене мест и поиску новых впечатлений. Да, сейчас все туроператоры на паузе. Но это не значит бездействие. Прорабатываются новые маршруты, обновляются уже известные. Мы видим, что с каждым годом интерес к нашему региону только растёт. При этом активно взаимодействуем в туристической сфере с другими регионами. Поэтапный выход из пандемии безусловно благотворно влияет на туристический продукт, к которым относится, например, и общепит. На нашем сайте для тюменцев и гостей города мы подготовили подборку открытых веранд города. На финишную прямую выходит и наш совместный проект с тюменским ЦУМом, где расположится один из информационных центров Visit Tyumen".

Рассматривается несколько вариантов размещения таких информационных центров.

"Очень долго мы ждали открытия ТРЦ и времени даром не теряли. Такого большого обновления у нас не было со времён реконструкции ЦУМа. Оно будет продолжаться в течение всего года, и центр Visit Tyumen удачно вписывается в новую концепцию. Мало того, уверена, что он будет одним из центральных его элементов", - рассказала заслуженный работник торговли РФ, член Общественной палаты Тюменской области Наталья Осинцева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:39 27.06.2020"Самоделкин" дистанционно обучит ишимских школьников работе с 3D-принтером
16:29 27.06.2020В голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 237 тысяч тюменцев
16:07 27.06.2020Представители Росгвардии поздравили студентов с Днем молодежи
15:43 27.06.2020Тюменские добровольцы получили награды за участие в акции "Мы вместе"