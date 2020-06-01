Visit Tyumen прирастет открытием новых центров

| Фото: Visit Tyumen во Вконтакте | Фото: Visit Tyumen во Вконтакте

Visit Tyumen прирастет открытием новых центров в 2020 году. Несмотря на пандемию желание путешествовать у жителей страны не пропало. Востребованной остается актуальная информация о регионе, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

"Когда ситуация с выездом за границу неопределенна, становятся вдвойне востребованными родные края, - говорит руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова. - При этом вынужденная самоизоляция у многих только добавила желания к перемене мест и поиску новых впечатлений. Да, сейчас все туроператоры на паузе. Но это не значит бездействие. Прорабатываются новые маршруты, обновляются уже известные. Мы видим, что с каждым годом интерес к нашему региону только растёт. При этом активно взаимодействуем в туристической сфере с другими регионами. Поэтапный выход из пандемии безусловно благотворно влияет на туристический продукт, к которым относится, например, и общепит. На нашем сайте для тюменцев и гостей города мы подготовили подборку открытых веранд города. На финишную прямую выходит и наш совместный проект с тюменским ЦУМом, где расположится один из информационных центров Visit Tyumen".

Рассматривается несколько вариантов размещения таких информационных центров.

"Очень долго мы ждали открытия ТРЦ и времени даром не теряли. Такого большого обновления у нас не было со времён реконструкции ЦУМа. Оно будет продолжаться в течение всего года, и центр Visit Tyumen удачно вписывается в новую концепцию. Мало того, уверена, что он будет одним из центральных его элементов", - рассказала заслуженный работник торговли РФ, член Общественной палаты Тюменской области Наталья Осинцева.