Льготная ипотека повлияет на увеличение спроса на жилье, уверен эксперт

| Фото: minstroyrf.gov.ru/ | Фото: minstroyrf.gov.ru/

Льготная ипотека с господдержкой под 6,5% в регионах расширяется на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей. Ранее было ровно в два раза меньше - 3 млн рублей.

По словам директора федеральной компании в сфере недвижимости и ипотеки "Этажи" Ильдара Хусаинова, такая инициатива позволит увеличить спрос еще на 10-15 %, но каких-либо революционных изменений на рынке недвижимости вряд ли стоит ожидать. Поскольку и до этого ограничение 3 млн рублей действовало лишь на сумму кредита, а не на стоимость приобретаемого объекта. Как показывает практика, дорогие варианты квартир приобретаются при продаже имеющейся недвижимости или наличии сбережений, поэтому обладают высоким первоначальным взносом.

В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО риелторы фиксируют большой спрос на новостройки, в некоторых категориях он вырос на 30-40 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но главный плюс нововведения, что при приобретении объекта недвижимости в пределах указанных ограничений, потребуется минимальный первоначальный взнос - 15-20 %, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".