Пляж в Голышманово прошел проверку

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Единственный официальный пляж на реке Катышка в Голышмановском городском округе получит разрешение на открытие. Водоем расположен в зоне отдыха у поселка Голышманово, сообщает МЧС Тюменской области.

Сотрудники Ишимского отделения ГИМС провели проверку пляжа совместно с представителями полиции и муниципальной администрации.

"Пляж соответствует необходимым нормам и требованиям к подобным местам отдыха. Спуск к реке безопасный, на берегу хороший слой песка, есть лежаки и зонты. Границы заплыва обозначены буйками, укомплектован спасательный пост. Имеется акт водолазного обследования дна и лабораторное заключение по качеству воды. Единственный момент - обмеление водоема", - рассказал старший госинспектор Ишимcкого ГИМС Евгений Миронченко.

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Голышмановцам осталось лишь дождаться теплой погоды и официального разрешения, чтобы отправиться на местный пляж.