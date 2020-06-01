Эксперты Роскачества: шашлык становится лучше

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Качество представленного на отечественном рынке свиного шашлыка улучшается. К такому выводу пришли эксперты Роскачества.

По итогам исследования в 2018 году в половине из 24 испытанных товаров были обнаружены патогенные микроорганизмы. Тестирование 2020 года не выявило ни одного случая нарушения обязательных требований к микробиологическим показателям продукции.

Всего в 2020 году эксперты Роскачества исследовали шашлык шести торговых марок.

Шашлык "Окраина" подтвердил соответствие не только установленным законом нормам, но также опережающим требованиям Роскачества, сместив с первой строчки лидера 2018 года – продукцию "Мираторг".

Шашлык "Ближние горки" улучшил свои позиции, устранив выявленные в 2018 году нарушения в виде превышения общего количества бактерий и поднявшись на верхние строчки рейтинга. Вместе с тем недостатки в продукте все же нашлись - мясо для нарезано слишком большими кусками.

В шашлыке "Перекресток" также не выявлено нарушений обязательных требований, установленных техническими регламентами Таможенного союза. Однако суховатая консистенция не позволила продукту получить наивысший балл.

Шашлыку "Азбука вкуса", в котором также не было найдено нарушений обязательных требований, подняться на первую строчку помешал содержащийся в нем оксипролин. Данное вещество говорит о наличии значительного количества соединительной ткани, не подходящей для шашлыка.

Шашлык под торговой маркой "Ашан" продемонстрировал немало достоинств. Единственный недостаток заключался в том, что мясо было слишком соленым.

За 2018 и 2020 годы Роскачество исследовало свиной шашлык 27 торговых марок, оценив его по 57 показателям.