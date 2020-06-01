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Школьники из разных городов России побывали в онлайн-лагере Школы инженерного резерва ТИУ

Общество, 18:05 29 июня 2020

Школа инженерного резерва ВКонтакте | Фото: Школа инженерного резерва ВКонтакте

Ученики 5-9 классов из Тюмени, Ижевска и Москвы стали участниками онлайн-лагеря в Школе инженерного резерва ТИУ. Проект реализовали на коммуникационной платформе Zoom и в социальной сети ВКонтакте, сообщает вуз.

В программе лагеря были занятия по математике, разработке сайтов, решению физических задач в среде MS Excel, промышленному дизайну Inventor, созданию масок в Instagram, инженерному английскому языку, схемотехнике и электрике, химии. Также для ребят прошли мастер-классы и лекции преподавателей Школы инженерного резерва, например, по ведению социальных сетей, созданию светомузыки, а также обработке фотографий. Школьники участвовали в интеллектуальной игре, фотоквесте, создавали видеовизитки.

Участники смены готовили и демонстрировали свои блюда и делились лайфхаками, а в конце смены создали небольшие творческие проекты в благодарность педагогам и друг другу.

За работу на занятиях и активное участие в мероприятиях ребята получили ШИРкоины — внутреннюю валюту. По итогам образовательной смены участников отметили сертификатами о прохождении курса и памятными призами, а также определили "Лидеров смены".

Вторая смена онлайн-лагеря пройдет с 6 по 10 июля. Оставить заявку можно на сайте Школы инженерного резерва.

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# летний детский отдых , школа инженерного резерва

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