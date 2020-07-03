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Семьдесят шесть лет назад в ходе Великой Отечественной войны был освобожден Минск

Общество, 11:07 03 июля 2020

mil.ru | Фото: mil.ru

3 июля 1944 года во время Великой Отечественной войны был освобожден Минск в ходе операции "Багратион".

Минская операция началась 29 июня 1944 года, когда войска 3-го Белорусского и 1-го Белорусских фронтов в сходящимся направлении нанесли удар по противнику. Далее совместно с войсками 2-го Белорусского фронта было завершено окружение Минска.

Весомую помощь войскам оказали белорусские партизаны, устраивавшие засады на путях отступления немецких сил, громили штабы, уничтожали мосты и переправы.

29–30 июня войска 3-го Белорусского фронта вышли к Березине, форсировали ее и продолжили стремительное продвижение на Минск.

3 июля советские танкисты ворвались в город. Вскоре было завершено окружение основных сил 4-й германской армии, всего 105 тыс. человек.

К 12 июля группировка была ликвидирована.

За умелые и героические действия в ходе Минской операции 1944 года, 52 соединения и части были удостоены почетного наименования "Минские".

Использована информация Российского военно-исторического общества.

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# Великая Отечественная война , история , Минск

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