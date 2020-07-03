Семьдесят шесть лет назад в ходе Великой Отечественной войны был освобожден Минск
3 июля 1944 года во время Великой Отечественной войны был освобожден Минск в ходе операции "Багратион".
Минская операция началась 29 июня 1944 года, когда войска 3-го Белорусского и 1-го Белорусских фронтов в сходящимся направлении нанесли удар по противнику. Далее совместно с войсками 2-го Белорусского фронта было завершено окружение Минска.
Весомую помощь войскам оказали белорусские партизаны, устраивавшие засады на путях отступления немецких сил, громили штабы, уничтожали мосты и переправы.
29–30 июня войска 3-го Белорусского фронта вышли к Березине, форсировали ее и продолжили стремительное продвижение на Минск.
3 июля советские танкисты ворвались в город. Вскоре было завершено окружение основных сил 4-й германской армии, всего 105 тыс. человек.
К 12 июля группировка была ликвидирована.
За умелые и героические действия в ходе Минской операции 1944 года, 52 соединения и части были удостоены почетного наименования "Минские".
Использована информация Российского военно-исторического общества.