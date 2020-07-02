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Новый медицинский автобус поступил в ишимскую больницу

Общество, 09:49 02 июля 2020

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Современный передвижной медицинский лечебно-диагностический комплекс на базе автобуса ПАЗ стоимостью 15 млн 695 тыс. рублей поступил в ишимскую областную больницу № 4, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Машина состоит из двух отсеков, каждый из которых укомплектован современным оборудованием. В одной половине автобуса установлен цифровой флюорографический аппарат, в другом организован акушерский кабинет с кушеткой, гинекологическим креслом и сопутствующими необходимыми установками. В комплекте 21 позиция различного оборудования, в том числе аппарат УЗИ, дефибриллятор, телекардиограф и анализатор крови.

Передвижной комплекс оснащен системой электроснабжения, вентиляционной системой с предварительной очисткой воздуха, а также системой кондиционирования. Кроме того, в автомобиле теплый пол.

"Для нашего медучреждения с сетью районных больниц и отдаленностью населенных пунктов – это большая находка и первый подобный медицинский комплекс. С его помощью наши медработники будут вести выездную работу в небольших селах с малой численностью населения, где нет ФАПов, предлагать жителям новейшие методы диагностики и оказывать своевременную медицинскую помощь", - рассказал главный врач ОБ№ 4 Вячеслав Афанасьев.

Техника приобретена на средства областного бюджета в рамках регионального проекта "Развитие системы первичной медико-санитарной помощи", реализуемой в рамках государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения".

В ближайшее время в лечебное учреждение поступит маммографический кабинета на колесах.

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# автобус , новое оборудование , областная больница №4

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