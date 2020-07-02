Патриотическую площадку форума "Утро" примет центр "Аванпост"

| Фото: центр "Аванпост" ВКонтакте | Фото: центр "Аванпост" ВКонтакте

Группа регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания Тюменской области "Аванпост" станет площадкой #УралПатриотичный форума "Утро-2020", который пройдет в режиме онлайн с 3 по 5 июля.

Это площадка для молодых людей, которые стремятся быть полезными обществу, принимать активное участие в развитии нашего государства. Формировать патриотизм через действие — основная идея работы площадки, сообщает "Аванпост".

Работа пройдет по пяти тематическим блокам: национальные проекты; историческая память; геополитическая роль России в современном мире; военно-историческая реконструкция и клубы за рубежом; патриотические проекты, критический взгляд.

Кроме образовательных интенсивов, участников площадки ждут увлекательные и полезные интерактивы: спортивный праздник "Армейская зарядка", онлайн-соревнования по функциональному многоборью, виртуальная экскурсия "Казачье подворье", встреча с "союзниками", включение активистов клубов из других стран.

Тем, кто подал заявку на грантовый конкурс молодежных проектов от агентства Росмолодежь, будет предоставлено время для индивидуальных и групповых консультаций.

Совместная работа с экспертами, полученные знания помогут участникам определить новые векторы, сформулировать конкретные задачи по патриотическому воспитанию молодежи, а возможно, решить имеющиеся или реализовать планируемые и разрабатываемые молодежные патриотические проекты.