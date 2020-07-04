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Тюменцам предлагают рассказать о традициях и достижениях своей семьи

Общество, 20:01 04 июля 2020

группа РДШ Тюменской области во ВКонтакте | Фото: группа РДШ Тюменской области во ВКонтакте

Рассказать о традициях и достижениях своей семьи, а также поучаствовать в танцевально-музыкальном флешмобе предлагают жителям Тюменской области. Онлайн-мероприятие будет посвящено Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, сообщает региональное отделение Российского движения школьников.

Тюменцам предлагается рассказать о достижениях семьи в кулинарии, спорте, науке или другой сфере, добавить фотографию об этом и выложить запись с хештегами #УспехСемьиРДШ, #РДШ, #МыСемьяРДШ в соцсети "ВКонтакте". Накануне праздника организаторы соберут все работы на стене группы РДШ и расскажут о традициях и удивительных достижениях семей.

Желающим поучаствовать в танцевально-музыкальном флешмобе необходимо снять видеоролик продолжительностью от 15 до 60 секунд, где члены семьи исполняют танец, поют любимую песню или показывают семейную традицию. Видео с коротким описанием нужно разместить на страницах в соцсети ВКонтакте с хештегами #РДШ и #МыСемьяРДШ.

Любовь Голышева

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# День семьи любви и верности , флешмоб

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