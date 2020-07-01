В Тюмени стартовал заключительный день фестиваля "Время Побед"

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

В 179 центрах фестиваля "Время Побед" в Тюмени стартовал заключительный этап викторины.

В призовом фонде еще остаются ценные подарки. Получить их могут тюменцы, правильно ответившие на вопросы викторины. Выбрать свой вопрос можно в ближайшем к дому центре проведения фестиваля. В карточке с заданием будет указан приз, это может быть бытовая техника или сладости.

Все, кто ответил правильно, переходят на второй этап. В заключительный день викторины шанс получить квартиру или автомобиль возрастает. Вместо одной суперигры пройдет три: в 10, 13 и 22 часа. Прямая трансляция будет идти на телеканале "Тюменское время".

Напомним, тюменцы старше 65 лет и имеющие хронические заболевания могут участвовать по многоканальному телефону 8-800-234-22-22. В момент звонка оператор достанет карточку из бокса, зачитает вопрос и предложит два варианта ответа. В случае правильного ответа участник также перейдет во второй тур.

Получить подарки можно в офисе БФРГТ (ул. Малыгина, 51/2) до 19 июля. Там же ждут тех, кто выиграл бытовую технику, квартиры и автомобили. Сладкие подарки выдают в центрах проведения фестиваля на местах.

Евгения Шевцова