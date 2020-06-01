Фестиваль "Время Побед" приглашает викуловчан заняться творчеством

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Краеведческая викторина, документальная выставка, мастер-класс и игровая зона откроются на площадке проведения фестиваля "Время Побед" в Викулово 1 июля.

Как рассказала заведующая досуговым отделом районного Дома культуры Анастасия Волкова, детей и взрослых приглашают на мастер-класс по росписи гипсовых фигур. Это будут фигурки на летнюю тему: ракушки, черепашки, мороженое. Раскрашивать их можно акриловыми красками, которые предоставят организаторы.

Анастасия подчеркнула, что во время мастер-класса основное внимание уделят санитарным мерам. Участники будут в масках и перчатках. После каждого гостя кисточки и стаканчики продезинфицируют.

Также ребята поучаствуют в росписи больших деревянных фигур автомобиля, автобуса и кораблика.

Организаторы назвали площадку станцией "Колорист". Краски и кисти выдадут на месте. Рядом будет работать еще одна станция. Здесь можно посоревноваться в воздушном дартсе и выиграть приз.

Пока дети занимаются творчеством, взрослые могут поучаствовать в краеведческой викторине "Колесо истории". Вопросы для нее подготовят сотрудники районной библиотеки. За правильный ответ можно получить сладкий подарок или памятный приз.

Работники краеведческого музея имени Анатолия Давыдова подготовили открытую передвижную историко – документальную выставку "Истоки законности. Все начиналось с алфавита". В материалах выставки - история возникновения главного документа страны и лиц, принявших участие в его формировании.

Также с 29 июня по 1 июля в сельских поселениях района работали выездные бригады. Жители 15 малых деревень поучаствовали в викторинах, посмотрели выступления местных артистов и получили сувениры за знание истории.

Евгения Шевцова