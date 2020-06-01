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Центры фестиваля "Время побед" принимают очередных участников

Общество, 10:11 30 июня 2020

ИА Тюменская линия

179 центров фестиваля "Время Побед" начали работу в 8 часов 30 минут.

Напомним, здесь можно поучаствовать в народной викторине на знание отечественной истории и родного края, Великой Отечественной войны, Конституции. За правильный ответ участники получают подарок - сладкий приз или бытовую технику. Также победители первого этапа переходят в финал - их карточка отправляется в барабан в студию телеканала "Тюменское время".

Суперигра проходит в прямом эфире ежедневно в 20 часов. Здесь финалисты имеют шанс получить в подарок квартиру или автомобиль. За пять дней фестиваля трое тюменцев стали обладателями квартир, пятеро - машин.

"Настоящих сибиряков не пугает погода. С зонтиками, в хорошем настроении они приходили и участвовали в викторине. Призываю всех попробовать свои силы, центры открыты с 8 часов 30 минут", - обратилась в прямом эфире к тюменцам представитель организаторов фестиваля, финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова.

Евгения Шевцова

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# викторина , фестиваль

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