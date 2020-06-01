В Тобольске гостей фестиваля "Время Побед" проконсультирует терапевт
| Фото: администрация Тобольска
Палатки здоровья будут работать на двух площадках фестиваля "Время Побед" в Тобольске 1 июля, сообщает городская администрация.
Гости праздника смогут измерить артериальное давление, пройти исследование на холестерин, также им предложат пройти биоимпедансометрию и узнать о соотношении жировой, мышечной и водной частей своего организма. По результатам исследований участники фестиваля получат консультацию врача-терапевта.
Палатки здоровья разместятся на территориях школ № 1 (ул. Ленина, 26) и 5 (6 микрорайон, 60).