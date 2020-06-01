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В Тобольске гостей фестиваля "Время Побед" проконсультирует терапевт

Общество, 08:43 30 июня 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Палатки здоровья будут работать на двух площадках фестиваля "Время Побед" в Тобольске 1 июля, сообщает городская администрация.

Гости праздника смогут измерить артериальное давление, пройти исследование на холестерин, также им предложат пройти биоимпедансометрию и узнать о соотношении жировой, мышечной и водной частей своего организма. По результатам исследований участники фестиваля получат консультацию врача-терапевта.

Палатки здоровья разместятся на территориях школ № 1 (ул. Ленина, 26) и 5 (6 микрорайон, 60).

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# терапевт , Тобольск

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