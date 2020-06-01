В Тобольске гостей фестиваля "Время Побед" проконсультирует терапевт

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Палатки здоровья будут работать на двух площадках фестиваля "Время Побед" в Тобольске 1 июля, сообщает городская администрация.

Гости праздника смогут измерить артериальное давление, пройти исследование на холестерин, также им предложат пройти биоимпедансометрию и узнать о соотношении жировой, мышечной и водной частей своего организма. По результатам исследований участники фестиваля получат консультацию врача-терапевта.

Палатки здоровья разместятся на территориях школ № 1 (ул. Ленина, 26) и 5 (6 микрорайон, 60).