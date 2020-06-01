Преподаватели ДШИ Голышманово дают концерты на площадках фестиваля "Время Побед"

| Фото: Голышмановская ДШИ имени Л.И.Шарохи | Фото: Голышмановская ДШИ имени Л.И.Шарохи

Преподаватели Голышмановской Детской школы искусств им. Л. И. Шарохи создали концертную бригаду и выступают на площадках проведения фестиваля "Время Побед". В репертуаре популярные песни разных лет.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила директор ДШИ Ирина Ларионова.

"Для гостей фестиваля "Время Побед" поем песни о России, о родном поселке Голышманово. Ансамбль народных инструментов "Росинка" под руководством Павла Щиклина исполняет задорные народные мелодии, мелодии из кинофильмов, дарим всем жителям отличное настроение", - говорит она.

Концертную программу для жителей и гостей Голышманово артисты ДШИ реализуют совместно с сотрудниками центральной библиотеки.

Библиотекари проводят познавательные викторины и конкурсы, предлагают отправиться в виртуальное путешествие по городам России, в путешествие во времени по улицам поселка.

"На площадках фестиваля "Время Побед" царит атмосфера праздника и позитива. И мы рады ощущать свою причастность к этому", - отметила директор Детской школы искусств.

Анжела Лебедева