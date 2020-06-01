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Сварщик из Тюмени стал обладателем автомобиля на фестивале "Время Побед"

Общество, 11:06 29 июня 2020

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Тюменец Вячеслав Кмит стал победителем четвертого дня викторины в рамках фестиваля "Время Побед". Его суперприз - автомобиль.

Вячеславу 60 лет, он родом из Нижнетавдинского района. Работает сварщиком на заводе "Уралмаш", общий трудовой стаж превышает 30 лет. Особая страсть победителя - охота и рыбалка, свободное время он часто проводит в лесу. Машину водит более 15 лет. После викторины его старенькую "шестерку" заменит новая "Лада Гранта".

Победа в викторине совпала с еще одним праздником в семье Вячеслава - у старшего сына день рождения. Родные не сразу поверили в удачу главы семейства. "Столько эмоций! Я и сам не думал, что так бывает, сам еще не до конца верю", - поделился победитель.

В первом этапе викторины он участвовал в центре фестиваля в поликлинике №17. Здесь ему предстояло назвать город-герой, который выдержал самую долгую блокаду. По словам Вячеслава, ответ знает любой школьник: Ленинград. На втором этапе вопрос был посложнее: что должен был совершить советский летчик, чтобы получить Орден Отечества II степени. Из двух вариантов ответа Вячеслав выбрал "сбить два вражеских самолета".

Напомним, викторина продлится до 1 июля включительно. Центры фестиваля открыты с 8 часов 30 минут.

Евгения Шевцова

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# викторина , фестиваль

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