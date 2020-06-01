Пятый день фестиваля "Время Побед" определил еще одного обладателя автомобиля

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Тюменка Елена победила в суперигре народной викторины четвертого дня фестиваля "Время Побед" в областном центре. В подарок ей достался новенький автомобиль.

Финал на этот раз оказался непростым: победителя выявили не сразу. Двое претендентов дали неверный ответ на вопрос. В итоге им достались утешительные призы - теплые свитшоты от телеканала "Тюменское время". Еще до двух участников не смогли дозвониться.

Вопрос для Елены затронул историю не только Великой Отечественной войны, но и родного города. Ей предстояло назвать подарок, который сделали тюменские железнодорожники для фронта. Верный ответ - поезд-баню - Елена дала почти сразу и стала обладательницей белоснежной "Лады Гранта".

В прямом эфире она призналась, что событие для нее неожиданное и очень приятное. "Переполняют эмоции, я в шоке!", - поделилась финалистка. Свой подарок она может получить в центре выдачи призов в ближайшие дни.

Напомним, впереди еще два дня викторины. Поучаствовать и получить ценный подарок за знание истории могут все желающие, зарегистрированные в Тюмени. Всего в городе работает 179 центров фестиваля. В призовом фонде еще остаются квартиры, машины, бытовая техника и сладкие подарки.

Евгения Шевцова