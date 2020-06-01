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Тоболяков угостят кашей на полевых кухнях фестиваля "Время Побед"

Общество, 10:00 30 июня 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

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На 12 площадках фестиваля "Время Побед" в Тобольске будут работать полевые кухни 1 июля, сообщает городская администрация.

Полевые кухни начнут работу в 9 часов. Гости праздника отведают гречневой каши и попьют горячий чай.

Полевые кухни откроются на территориях городских школ № 20 (микрорайон Иртышский, ул. Заводская, 15; микрорайон Менделеево, 6), 2 (микрорайон Иртышский, ул. Железнодорожная, 5), 15 (Левобережье, ул. Береговая, 12; ул. Пушкина, 22), 6 (п. Сумкино, ул. Мира, 8), 1 (ул. Ленина, 26), 14 (ул. Ленина, 72; микрорайон "Южный", 5), администрации Левобережья (ул. Раздольная, 1а), ДК "Речник" (микрорайон Иртышский, ул. Железнодорожная, 20) и Тобольского многопрофильного техникума (п. Сумкино, ул. Гагарина, 22).

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# полевая кухня , Тобольск

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