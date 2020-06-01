Игры для детей проведут в Голышманово на фестивале "Время Побед"

| Фото: Молодежный центр Голышманово | Фото: Молодежный центр Голышманово

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Подвижные игры, викторину проведут для детей специалисты Молодежного центра Голышманово во время фестиваля "Время Побед" 1 июля.

Шесть педагогов центра будут развлекать местную детвору на разных площадках поселка, об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила педагог-организатор Молодежного центра Надежда Степанова.

"Так называемую пробу пера мы провели в выходные дни, 27 и 28 июня. На разных площадках фестиваля "Время Побед" наши педагоги играли с детьми. Более 70 детей смогли принять участие в мероприятиях", - рассказала она.

1 июля шесть специалистов Молодежного центра увлекут детей в подвижные игры и викторину. По словам Надежды Степановой, для ребят подготовлены скакалки, кольцеброс, кегли. Пройдет конкурс рисунков на асфальте и викторина на тему лета и знание истории страны.

"Участники наших игр, викторин в качестве поощрения получат сладкие призы и наклейки. Все мероприятия проходят с соблюдением санитарных норм", - отметила Надежда Степанова.

Самодеятельные артисты добавят настроения всем участникам фестиваля "Время Побед". Они подготовили большую концертную программу.

Анжела Лебедева