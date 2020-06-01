О центрах фестиваля "Время Побед" можно узнать на портале "Тюмень - наш дом"

| Фото: портал "Тюмень – наш дом" | Фото: портал "Тюмень – наш дом"

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179 центров проведения фестиваля "Время Побед" действуют в Тюмени с 25 июня по 1 июля. Узнать ближайшую к дому площадку проведения фестиваля и одноименной викторины, можно на странице "Лето" на сайте "Тюмень – наш дом".

Как сообщают организаторы, участников викторины ожидают вопросы о Великой Отечественной войне и родном крае. За правильный ответ их ожидают сладкие подарки, бытовая техника и суперпризы - квартиры, автомобили.

На площадках фестиваля можно угоститься чаем, кофе, сладостями и выпечкой, купить свежую продукцию тюменских товаропроизводителей.

1 июля на площадках фестиваля будет работать полевая кухня, которая пользуется неизменным спросом среди жителей и гостей города.