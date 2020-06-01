  • 30 июня 202030.06.2020вторник
  • USD69,9513
    EUR78,6812
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер северо-западный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Вопрос о Курской битве принес тюменке подарок - автомобиль

Общество, 21:22 30 июня 2020

Скриншот видео

Тюменка Татьяна стала очередным победителем народной викторины на фестивале "Время Побед". В подарок она получила автомобиль.

Татьяне достался вопрос о том, какая битва стала переломной в ходе Великой Отечественной войны. Правильный ответ - Курская - финалистка назвала в течение нескольких секунд. Далее - неподдельные эмоции и радость. "Это что-то невероятное!", - поделилась она в прямом эфире.

Отметим, что Татьяна стала восьмым победителем викторины, которым достались суперпризы. 1 июля викторина завершается, но в призовом фонде еще остаются квартира и два автомобиля. Их обладателей определят 1 июля в прямом эфире в 10, 13 и 22 часа. Также на первом этапе за правильный ответ можно получить бытовую технику или сладкий подарок.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# викторина , фестиваль

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:22 30.06.2020Вопрос о Курской битве принес тюменке подарок - автомобиль
19:16 30.06.2020Началась регистрация волонтеров на слет Национальной лиги студенческих клубов
19:05 30.06.2020Фестиваль "Время Побед" приглашает викуловчан заняться творчеством
18:56 30.06.2020Спектакль-аудиопроменад "Гражданин С" представят тюменцам в начале июля