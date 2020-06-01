Вопрос о Курской битве принес тюменке подарок - автомобиль

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Тюменка Татьяна стала очередным победителем народной викторины на фестивале "Время Побед". В подарок она получила автомобиль.

Татьяне достался вопрос о том, какая битва стала переломной в ходе Великой Отечественной войны. Правильный ответ - Курская - финалистка назвала в течение нескольких секунд. Далее - неподдельные эмоции и радость. "Это что-то невероятное!", - поделилась она в прямом эфире.

Отметим, что Татьяна стала восьмым победителем викторины, которым достались суперпризы. 1 июля викторина завершается, но в призовом фонде еще остаются квартира и два автомобиля. Их обладателей определят 1 июля в прямом эфире в 10, 13 и 22 часа. Также на первом этапе за правильный ответ можно получить бытовую технику или сладкий подарок.

Евгения Шевцова