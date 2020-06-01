Тюменский квартет исполнил произведения Алябьева в поддержку поправок в Конституцию

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Тюменский квартет сыграл в Гагаринском парке произведения русских композиторов 30 июня. Особое внимание уделили музыке Александра Алябьева, который родился и провел детство в Тобольске. Музыканты решили напомнить о земляке и поддержать наиболее близкие для них поправки в Конституцию - те, которые касаются культуры.

"Важно беречь память о русских композиторах. Они писали потрясающую музыку, которая актуально звучит во все времена. Она самобытна, ее отличает особый характер и неповторимое величие. Сегодня, например, мы играли Алябьева. В свое время это был очень известный композитор, наш земляк. Но в настоящее время большинство людей о нем практически ничего не слышали", – рассказал Гарегин Амирханян из TEMPEST QUARTET.

По мнению молодого человека, Александр Алябьев незаслуженно обделен вниманием. "Даже музыканты многие считают его скорее вокалистом. А ведь у него есть очень интересная инструментальная музыка, в характере XIX века", – подчеркнул Гарегин Амирханян.

Люди, проходившие мимо, благодарили музыкантов за приятное утро.