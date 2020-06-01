  • 30 июня 202030.06.2020вторник
  • USD69,9513
    EUR78,6812
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер северо-западный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Тюменский квартет исполнил произведения Алябьева в поддержку поправок в Конституцию

Общество, 18:16 30 июня 2020

скриншот видео | Фото: скриншот видео

Тюменский квартет сыграл в Гагаринском парке произведения русских композиторов 30 июня. Особое внимание уделили музыке Александра Алябьева, который родился и провел детство в Тобольске. Музыканты решили напомнить о земляке и поддержать наиболее близкие для них поправки в Конституцию - те, которые касаются культуры.

"Важно беречь память о русских композиторах. Они писали потрясающую музыку, которая актуально звучит во все времена. Она самобытна, ее отличает особый характер и неповторимое величие. Сегодня, например, мы играли Алябьева. В свое время это был очень известный композитор, наш земляк. Но в настоящее время большинство людей о нем практически ничего не слышали", – рассказал Гарегин Амирханян из TEMPEST QUARTET.

По мнению молодого человека, Александр Алябьев незаслуженно обделен вниманием. "Даже музыканты многие считают его скорее вокалистом. А ведь у него есть очень интересная инструментальная музыка, в характере XIX века", – подчеркнул Гарегин Амирханян.

Люди, проходившие мимо, благодарили музыкантов за приятное утро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Алябьев , музыканты , поправки в Конституцию РФ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:16 30.06.2020Началась регистрация волонтеров на слет Национальной лиги студенческих клубов
19:05 30.06.2020Фестиваль "Время Побед" приглашает викуловчан заняться творчеством
18:56 30.06.2020Спектакль-аудиопроменад "Гражданин С" представят тюменцам в начале июля
18:45 30.06.2020О центрах фестиваля "Время Побед" можно узнать на портале "Тюмень - наш дом"