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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Голосование по поправкам в Тюмени проходит максимально комфортно

Политика, 21:39 30 июня 2020

ИА "Тюменская линия"

Голосование по поправкам в Конституцию проходит в максимально комфортном режиме. Те, кто хочет проголосовать дома, мы приезжаем к ним, а тот, кто захочет, приходит на избирательный участок, рассказала председателя УИК 2936 Елена Анфилофьева.

Голосующие попадают на участок через два поста здоровья. Вход и выход разделены. Обеспечена охрана общественного порядка. По мнению председателя УИК 2936, все дни голосования выдались продуктивными. Сегодняшний день не стал исключением.

"Для нас этот день оказался активным, избирателей, в сравнении с началом голосования, пришло на участок много. С учетом специфики получается, что мы избирательную кампанию "раскручивали" в течение шести дней. Накануне провели большую информационную работу, развешивали на домах объявления о начале голосования. Указывали телефоны, по которым наши избиратели могут позвонить на участок. Нам активно помогали общественные организации: совет ветеранов, организация инвалидов Восточного округа. К избирателям данной категории мы выезжали для голосования на дом", - рассказала председатель избирательного участка 2936 Елена Анфилофьева.

Как рассказала общественный наблюдатель на избирательном участке 2936 Ольга Завьялова, голосующие адекватно, доброжелательно относятся к средствам индивидуальной защиты. Все шесть дней кампании по поправкам в Конституцию РФ прошли спокойно, без нарушений. Режим санитарно-гигиенических требований на участке соблюдается в полной мере, заметила она.

Каждого избирателя члены комиссии встречают с хорошим настроением, улыбкой. И отмечают, что тюменцы охотно идут на участок. Для тех, кто голосует впервые, они вручают памятный диплом.

Впереди у участковой комиссии самый важный, финальный день голосования по поправкам.

"Завтрашней день будет торжественным, серьезным и значимым и в жизни нашей комиссии, и в жизни наших избирателей", - уверена Елена Анфилофьева.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

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# поправки в Конституцию РФ

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