Голосование по поправкам в Тюмени проходит максимально комфортно

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Голосование по поправкам в Конституцию проходит в максимально комфортном режиме. Те, кто хочет проголосовать дома, мы приезжаем к ним, а тот, кто захочет, приходит на избирательный участок, рассказала председателя УИК 2936 Елена Анфилофьева.

Голосующие попадают на участок через два поста здоровья. Вход и выход разделены. Обеспечена охрана общественного порядка. По мнению председателя УИК 2936, все дни голосования выдались продуктивными. Сегодняшний день не стал исключением.

"Для нас этот день оказался активным, избирателей, в сравнении с началом голосования, пришло на участок много. С учетом специфики получается, что мы избирательную кампанию "раскручивали" в течение шести дней. Накануне провели большую информационную работу, развешивали на домах объявления о начале голосования. Указывали телефоны, по которым наши избиратели могут позвонить на участок. Нам активно помогали общественные организации: совет ветеранов, организация инвалидов Восточного округа. К избирателям данной категории мы выезжали для голосования на дом", - рассказала председатель избирательного участка 2936 Елена Анфилофьева.

Как рассказала общественный наблюдатель на избирательном участке 2936 Ольга Завьялова, голосующие адекватно, доброжелательно относятся к средствам индивидуальной защиты. Все шесть дней кампании по поправкам в Конституцию РФ прошли спокойно, без нарушений. Режим санитарно-гигиенических требований на участке соблюдается в полной мере, заметила она.

Каждого избирателя члены комиссии встречают с хорошим настроением, улыбкой. И отмечают, что тюменцы охотно идут на участок. Для тех, кто голосует впервые, они вручают памятный диплом.

Впереди у участковой комиссии самый важный, финальный день голосования по поправкам.

"Завтрашней день будет торжественным, серьезным и значимым и в жизни нашей комиссии, и в жизни наших избирателей", - уверена Елена Анфилофьева.

Анжела Лебедева