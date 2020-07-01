В последний день голосования по вопросу поправок в Конституцию жителей региона ждут на всех участках

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

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До 20 часов вечера проработают в Тюменской области 1 тыс. 97 участков для голосования по поправкам в Конституцию. 1 июля - последний день, когда каждый гражданин может выразить свою позицию по этому вопросу.

Противоэпидемические правила сотрудники участков соблюдали все дни голосования, и финальный не станет исключением. Надзорные органы внимательно контролируют их работу, чтобы россиянам ничего не угрожало на участках, а контакт с другими людьми был минимальным.

Сегодня на участках будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней. По словам председателя Тюменской областной избирательной комиссии Игоря Халина, поступают очень много обращений о том, что бюллетени, использующиеся для комплексов обработки, несколько отличаются от общеустановленного образца. Вместо гербовой печати у них определена печать прямоугольная, она является номерной, бюллетень имеет защитную сетку с обратной стороны, заверяется подписями двух членов участковой избирательной комиссии и является полноценным документом строгой отчетности.

Как и ранее, в этот день желающие могут проголосовать на дому, если они заранее уведомят избирательную комиссию о такой необходимости. 1 июля нужно об этом сообщить до 17 часов. Члены УИК приедут к гражданину с индивидуальным и герметично запакованным пакетом, где будут находиться ручка, медицинская маска, перчатки, дезинфицирующие средства, выписка из реестра участника голосования с уже впечатанными паспортными данными, а также сам бюллетень. Человеку останется сделать отметку в выписке, в бюллетене и опустить последний в переносной ящик.

В садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах начнут работать 10 участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Три участка в товариществах Калининского административного округа, два – в Ленинском, и пять – в Центральном.

Если у жителей региона возникли вопросы по поводу голосования и его организации, продолжают работу горячая линия облизбиркома (42-67-72) и горячая линия Центризбиркома РФ (8-800-200-00-20).

Помимо этого, есть электронный поисковик мойучасток.рф, где по адресу можно определить свой участок для голосования. Задать вопросы по поправкам в Основной документ страны можно и в региональном штабе по наблюдению за проведением общероссийского голосования по телефону: 8 (3452) 39-01-07.