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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Общественные наблюдатели: на участках для голосования все организовано в соответствии с требованиями

Политика, 17:49 30 июня 2020

Валерия Бычкова, "Тюменская область сегодня" | Фото: Валерия Бычкова, "Тюменская область сегодня"

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Председатель межрегионального отделения Союза садоводов России в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Алексей Кучеров принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. По его мнению, это важное мероприятие для каждого гражданина России, пишет "Тюменская область сегодня".

"Двадцать семь лет назад народ впервые голосовал за Конституцию РФ и это был всенародный референдум. Сегодня законодатель тоже дал нам право высказать свое "да" или "нет", — отметил Алексей Кучеров. — Поправки закрепляют важнейшие права граждан, в том числе и право на доступную медицину. Для наших садоводов это имеет особое значение, многие из них - люди старшего возраста. В целом все предложения нацелены на то, чтобы развивались села и города, чтобы Россия крепла и была могучей страной".

В дни голосования по поправкам в Конституцию РФ Алексей Кучеров работает в качестве общественного наблюдателя. Он отмечает, что на тюменских участках все организовано в соответствии с установленными требованиями.

"Общественный штаб оперативного реагирования действует в постоянном режиме. Выезжаем, смотрим как проходит голосование, стараемся урегулировать спорные ситуации, — рассказал он. — Например, на одном из участков возникал вопрос у избирателя, который пришел проголосовать, но в списках его данных не оказалось. Как выяснилось, человек постоянно проживает в другом регионе и своевременно не подал заявку в избирательную комиссию, чтобы проголосовать на территории нашей области".

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# голосование , поправки в Конституцию РФ

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