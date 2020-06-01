Николай Токарчук проголосовал по поправкам в Конституцию

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

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Заместитель председателя комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Николай Токарчук принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ, сообщает облдума.

Депутат считает внесение изменений в основной закон страны делом важным и необходимым.

"Авторитет Российской Федерации возрастает с точки зрения международной и внутренней политики. В новых поправках закреплены серьезные социальные обязательства государства перед населением. В сегодняшних непростых экономических условиях это крайне важно", - отметил Николай Токарчук.