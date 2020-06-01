Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию
| Фото: static.kremlin.ru
Далее в сюжете Николай Токарчук проголосовал по поправкам в Конституцию
Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России в канун решающего дня голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что россияне голосуют за страну, в которой хотят жить, а поправки вступят в силу только при одобрении народом.
"Прошу каждого сказать свое слово — каждый голос важен", — отметил президент.
Глава государства выступил со своим обращением из Тверской области, где будет открыт мемориал Советскому солдату.