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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию

Политика, 15:48 30 июня 2020

static.kremlin.ru | Фото: static.kremlin.ru

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Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России в канун решающего дня голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что россияне голосуют за страну, в которой хотят жить, а поправки вступят в силу только при одобрении народом.

"Прошу каждого сказать свое слово — каждый голос важен", — отметил президент.

Глава государства выступил со своим обращением из Тверской области, где будет открыт мемориал Советскому солдату.

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# Владимир Путин , поправки в Конституцию

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