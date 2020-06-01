Григорий Григорьев: поправки в Конституцию назрели давно

| Фото: из архива газеты "Тюменская область сегодня" | Фото: из архива газеты "Тюменская область сегодня"

Далее в сюжете Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Тюменской области уже достигла 49,75%

За внесение изменений в Конституцию РФ проголосовал председатель Тюменского РОО ветеранов десантных войск "Союз десантников" Григорий Григорьев, пишет "Тюменская область сегодня".

"Все Конституции Российской Федерации я изучал в военно-политическом училище, так как в них есть главы, которые определяют функции Вооруженных сил. Каждый основной закон страны привносил что-то новое в развитие наших демократических прав. Не отрицаю и Конституцию СССР, потому что там тоже были свои положительные моменты, а сейчас поправки уже назрели. Я приветствую, что это сделано пакетом", - отметил тюменец.

Особенно Григорий Григорьев отмечает нормы по запрету фальсификации истории, по заботе о ветеранах, что должна проходить индексация пенсий и выплат, по здравоохранению. Необходима, по его мнению, и поправка о семье, что ребенка должны воспитывать папа и мама.

"Семья – это основа нашего государства, ячейка общества. И выделяю все, что касается государственной службы: отсутствие у чиновников имущества за границей, двойного гражданства, счетов в банках", - считает он.