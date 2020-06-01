Иван Квитка: в Конституцию РФ вносятся важнейшие поправки

| Фото: Уральский МКС партии "Единая Россия" | Фото: Уральский МКС партии "Единая Россия"

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Граждане страны определяют судьбу конституционных поправок на общероссийском голосовании. Об этом заявил депутат Государственной думы Иван Квитка в Тюмени, на избирательном участке 30 июня.

По мнению депутата, в Конституцию РФ вносятся важнейшие поправки, которые касаются различных сфер жизни общества. Предлагаемые изменения направлены на обеспечение стабильного развития государства, укрепление социальных гарантий граждан, сбалансированную политическую систему нашей страны и поддержку традиционных семейных ценностей.

Иван Квитка отметил, что накануне была проведена серьезная работа над поправками, их необходимость и актуальность обсуждались на всех уровнях.

"Все изменения прошли мощный фильтр и не затрагивают базовых основ Конституции. Внесены поправки, направленные на утверждение суверенитета нашей страны и закрепление приоритета Конституции Российской Федерации над международными законами. Обозначается статус и роль Госсовета, в который будут входить губернаторы всех субъектов страны для разработки и принятия решений в интересах жителей своих регионов. Есть отдельные поправки, благодаря которым культура России получит статус уникального наследия многонационального народа", – сказал Квитка.

Все законодательные собрания субъектов страны выразили свое одобрение предлагаемым поправкам, в том числе и Тюменская областная дума, напомнил депутат Госдумы.

"По действующему законодательству этих обсуждений и принятых решений было бы достаточно для внесения изменений в Основной закон страны, но президент РФ особо подчеркнул, что решающее слово остается за гражданами. Это важнейший этап в истории развития нашего государства, и гражданский долг каждого выразить свою позицию", – заключил Иван Квитка.