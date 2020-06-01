Геннадий Чеботарев: голосование по поправкам в Конституцию проходит без нарушений

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Об отсутствии нарушений на участках для голосования заявил председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев. Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию России в России проходит с 25 июня. В Тюменской области за его ходом следят более 6 тыс. общественных наблюдателей.

"Вчера члены штаба по общественному контролю за внесением изменений в Конституцию проехали почти по ста участкам для голосования, и, по оценкам наблюдателей, все проходит без нарушений, в точном соответствии с требованиями, изложенными ЦИК, с соблюдением всех мер безопасности для наших граждан", - сообщил он.

Председатель Общественной палаты рассказал, что в областном штабе продолжили принимать звонки и обращения граждан из населенных пунктов области. Граждане консультировались о сути поправок в Конституцию, о местонахождении избирательных участков, а также о содействии в организации голосования на дому. Так, в областном геронтологическом центре ходатайствовали о том, чтобы могли проголосовать несколько пожилых граждан, не обратившихся напрямую в избирательные комиссии. При посредничестве штаба им удалось это сделать. Геннадий Чеботарев напомнил, что голосование продолжается 30 июня и 1 июля, и призвал жителей региона сделать свой выбор.

"Напоминаю нашим общественным наблюдателям, что сегодня завершается день, когда вы должны были заполнить "золотые стандарты" - это своего рода отчеты о проведении голосования до единого дня голосования. Такой же "золотой стандарт" вы сможете, наверное, заполнить и завтра уже по результатам единого дня голосования. По ним мы будем судить о том, как в целом прошло голосование в Тюменской области, подведем итоги", - сказал Геннадий Чеботарев.