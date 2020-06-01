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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Эдуард Абдуллин о голосовании по поправкам: такие важные события игнорировать нельзя

Политика, 14:17 30 июня 2020

с личной страницы Эдуарда Абдуллина в Instagram | Фото: с личной страницы Эдуарда Абдуллина в Instagram

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Участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое проходит с 25 июня по 1 июля, принял президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин. Об этом он написал на личной странице в социальной сети Instagram.

По мнению Эдуарда Абдуллина, прийти на голосование и высказать свое мнение нужно всем, кому не безразлична судьба Родины.

"Я выполнил свой гражданский долг и проголосовал за поправки к главному закону страны - Конституции России. Такие важные события игнорировать никак нельзя", - подчеркнул он.

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# поправки в Конституцию РФ , Эдуард Абдуллин

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