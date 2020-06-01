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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Тюменцы голосуют активно, считает председатель УИК 2246 Ольга Андреева

Политика, 14:21 30 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Высокую активность и гражданскую ответственность тюменцев отметила председатель участковой избирательной комиссии 2246 Ольга Андреева.

"Тюменцы - активные голосующие, их не остановила погода. Традиционно в выходные больше желающих отдать свой голос, чем в будни, однако основной поток мы ожидаем 1 июля. Часто обращаются, чтобы проголосовать на дому - в день члены комиссии выезжают около десяти раз. Иногда даже звонят с просьбой приехать к соседям, которые не могут сами обратиться в комиссию", - рассказала она корреспонденту "Тюменской линии".

УИК 2246 работает на участке в школе № 15. Как подчеркнула Ольга Андреева, местные избиратели ответственно подходят и к самой процедуре голосования.

"Все приходят подготовленными, вопросов не возникает. Спокойно относятся к тому, что меряем температуру, обрабатываем руки, просим надеть перчатки. Замечаний от общественных наблюдателей также не поступало. В целом голосование проходит в рабочем режиме, все спокойно", - отметила председатель комиссии.

Отметим, что участок обеспечен необходимыми средствами защиты: есть запас масок, перчаток, одноразовых ручек, антисептиков. У входа - дезинфицирующий коврик, в кабинках для голосования нет штор. Также для голосующих открыты отдельные вход и выход из здания, чтобы не допускать массового скопления.

Евгения Шевцова

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# голосование , поправки в Конституцию , УИК

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