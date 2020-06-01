Жители Ялуторовска назвали преимуществом голосование по поправкам в течение недели

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Иван Квитка: в Конституцию РФ вносятся важнейшие поправки

20 избирательных комиссий, 180 человек работают на территории Ялуторовска по поправкам в Конституцию РФ с 25 июня. В списке избирателей числится более 27 тыс. человек.

Ялуторовчане идут на участок активно, голосование проходит стандартно, сообщила в интервью корреспонденту "Тюменской линии" председатель участковой избирательной комиссии №2715 Ялуторовска Светлана Поздеева.

"При попадании на участок они сначала проходят через пункт термометрии, дезинфекции рук и санитарный коврик. После чего каждый участник голосования получает маску, перчатки и ручку. Избиратели приходят на участок со своим конкретным решением", - говорит она.

По словам председателя УИК, голосующие с пониманием относятся к действующим мерам безопасности, выдерживают социальную дистанцию. Вход и выход на участок – отдельные.

Преимущество голосования не в один день, а в течение недели успели оценить члены избирательной комиссии и голосующие. По мнению жительницы Ялуторовска Гульнары Савиной, время на то, чтобы определиться со своим вариантом ответа на главный вопрос в бюллетене, было. Из предложенных поправок в Основной закон, каждый выбрал для себя что-то главное.

"Голосование по поправкам в Конституцию - это важное событие в нашей жизни, мы впервые голосуем за это. Мне близки поправки в части социальной политики, по животным. Учитывая специфику моей работы, нам приходится работать с безнадзорными животными. И хотелось бы, чтобы все это было урегулировано", - сказала Гульнара Савина.

На каждом избирательном участке Ялуторовска работают общественные наблюдатели. Всего их более 100 человек. Они следят за ходом голосования в течение дня и контролируют процедуру закрытия участка, опечатывания сейф-пакетов.

"Активную гражданскую позицию ялуторовчане подтвердят по итогам голосования. 1 июля – финальный день. Мы к нему готовимся тщательно, надеемся, что все пройдет хорошо, и те, кто еще не успел воспользоваться своим конституционным правом, сделают это в основной день голосования", - заключила Светлана Поздеева.

Анжела Лебедева