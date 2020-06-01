Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Тюменской области уже достигла 49,75%

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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559 тыс. 674 жителя Тюменской области уже выразили свое мнение по поводу поправок в Конституцию на всероссийском голосовании, которое продлится до 1 июля. Явка в регионе составила 49,75% от общего количества голосующих. Об этом рассказал председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин.

Из всего числа проголосовавших 2 тыс. 977 человек - это жители отдаленных и труднодоступных районов региона. Как пояснил Игорь Халин, по-прежнему открыты 1 тыс. 97 участков по всей области, работают 450 волонтеров Конституции. 29 июня 37 представителей СМИ побывали в УИК, 3 тыс. 11 общественных наблюдателей контролировали прозрачность процесса общероссийского голосования.

"По России проголосовали уже 49 миллионов 600 тысяч граждан, это 45,7 процента населения. Процесс общенародного голосования активно продолжается. Завтра очень ответственный день, участки как обычно откроются в 8 утра и будут работать до 20 часов. Мы ждем тюменцев. Телефон горячей линии для связи с избирательной комиссией Тюменской области прежний - 426-772", - сообщил Игорь Халин.

Дарья Казакова